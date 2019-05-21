اتحاد الكرة يحسم موعد قمة الأهلي والزمالك بعد مباريات الدوري اليوم

تحسم لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، مصير موعد لقاء قمة الأهلي والزمالك، في الدوري الممتاز، بعد لقاءات المسابقة المحلية اليوم.

ويرجع موقف اللجنة، إلى احتمالية عدم حسم مصير الهبوط اليوم، وأن يكون الأمر مرتبطًا بإقامة مواجهة للزمالك

أمام إحدى الفرق التي تنافس على الهبوط قبل أمم أفريقيا، مثل حرس الحدود وهو الأقرب لأن يواجه الزمالك بعدما ينهي مشواره في الكونفيدرالية، أو الجونة، من أجل حسم الفريقالثالث من الهابطين للدوري، بعدما تأكد هبوط النجوم والداخلية بشكل رسمي.

وتقام اليوم 5 مواجهات في الدوري الممتاز، تجمع الحدود مع دجلة، وبتروجت مع سموحة، المصري والإنتاج الحربي، إنبي والمقاصة، طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

كان الأهلي طلب من اتحاد الكرة تأجيل مواجهته مع المقاولون حال إقامة لقاءه مع الزمالك بعد أمم أفريقيا.