تحسم لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، مصير موعد لقاء قمة الأهلي والزمالك، في الدوري الممتاز، بعد لقاءات المسابقة المحلية اليوم.
ويرجع موقف اللجنة، إلى احتمالية عدم حسم مصير الهبوط اليوم، وأن يكون الأمر مرتبطًا بإقامة مواجهة للزمالكأمام إحدى الفرق التي تنافس على الهبوط قبل أمم أفريقيا، مثل حرس الحدود وهو الأقرب لأن يواجه الزمالك بعدما ينهي مشواره في الكونفيدرالية، أو الجونة، من أجل حسم الفريق
وتقام اليوم 5 مواجهات في الدوري الممتاز، تجمع الحدود مع دجلة، وبتروجت مع سموحة، المصري والإنتاج الحربي، إنبي والمقاصة، طلائع الجيش والاتحاد السكندري.
كان الأهلي طلب من اتحاد الكرة تأجيل مواجهته مع المقاولون حال إقامة لقاءه مع الزمالك بعد أمم أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحسم موعد قمة الأهلي والزمالك بعد مباريات الدوري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.