الأهلي لـ "اتحاد الكرة": مصير لقاء المقاولون مرتبط بمواجهة الزمالك

ربط مسئولو الأهلي، مواجهة الفريق مع المقاولون، والمقرر لها 28 مايو الجاري، بمواجهة الأحمر مع الزمالك، بالجولة الأخيرة من الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وعلمت "الوفد"، أن الأهلي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة شفهيًا، أنه في حالة تأجيل مواجهة الزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، فإن الأهلي يرغب في

تأجيل لقاء المقاولون، والعكس صحيح.

وينتظر مسئولو المقاولون العرب تحديد مصير لقاء الأهلي، من أجل سداد قيمة إيجار ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، خاصة وأن المقاولون هو صاحب الملعب في اللقاء.