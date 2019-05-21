اليوم.. رجال سلة سموحة يغادرون مصر لمواجهة أول أغسطس بأنجولا

غادرت بعثة الفريق الاول لكرة السلة بنادي سموحة اليوم مصر متجهة إلى انجولا لمواجهة فريق اول اغسطس في إطار نهائيات البطولة الافريقية و المقامة من 24 - 26 من الشهر الجاري.

تتكون البعثة من احمد عجلان رئيس البعثة , واشرف توفيق المدير الفني للفريق، وايمن المطراوي مدرب عام، محمد رزق مدرب مساعد، الدكتور محمد جمال مخطط احمال، و الدكتور تامر جلال

طبيب الفريق.

وقائمة اللاعبين مكونة من: تامر مصطفى، اشرف ربيع، شريف الدياسطي ابراهيم خالد، احمد تربس ، مروان سرحان، احمد عزب، عمر عزب، رؤوف الصفواني، جيمس جاستس، اداموف ساكا، اوجستين .

وتأهل فريق سموحة إلى الدور نصف النهائي بعد التغلب على الأهلي.