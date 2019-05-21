الوفد تستعرض منافذ بيع تذاكر مباراة النهائي بين الزمالك ونهضة بركان

تستعرض بوابة الوفد، منافذ بيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة البركان. وكان مرتضى منصور، قد أعلن في وقت سابق حضور ٦٠الف مشجع بمباراة النهائي المقرر لها الأحد المقبل. ٦٠الف مشجع بمباراة النهائي المقرر لها الأحد المقبل. والأماكن كالآتي: القاهرة : نادي الزمالك ممر جامعة Advertisements الدول العربية و نادي السكة الحديد ونادي الشمس الاسكندرية : النادي الاولمبي ونادي الترام. وسيكون هناك منافذ بيع فى المنصورة والمنوفيةوالسويس وبورسعيد والإسماعلية. وسيتم بيع التذاكر بدءا من مساء اليوم الثلاثاء.

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