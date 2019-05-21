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جدة - عمرو شويل حازم إمام: الزمالك قادر على التتويج وقدم أداء هجومي أفضل أمام بركان

أكد حازم مام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أن نهضة بركان اعتمد فى اللعب بالمقام الأساسى على طرف عبد الله جمعه الجبهة اليسرى للزمالك ومن ثم بعدها لعب الكرات العرضية.

أضاف حازم امام فى تصريحات بقناة "أون سبورت": "لاعبو الزمالك أدوا مباراة قوية وأنقذوا مرماهم من فرص محققة.

تابع حازم إمام أن سيناريو المباراة هو سبب ضيق الزملكاوية خاصة وأن الخسارة جاءت فى الدقيقة وقت بدل الضائع وأن محمود عبد العزيز لو أحسن التصرف كانت ستخرج بعيدة عن المرمى نهائيًا.

أوضح نجم الزمالك الأسبق أن مهاجم نهضة بركان لاعب عالمي استطاع أن يقدم مردود جيد أمام مرمى الزمالك بالمتابعة الجيدة على الكرة التى جاء منها الأهداف.

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وقال حازم امام ان الزمالك قدم أفضل مباراة هجومية خارج أرضه فى البطولة وكان بإمكانه احراز الأهداف من الهجمات الأربع التى لاحت أمامه.

وأكد حازم امام ان محمود كهربا استطاع أن يمنح الزمالك رد الفعل الهجومي المرتد ما يؤثر ايجابيا فى شكل الأبيض خلال المباراة، مشيرًا الى أن الفريق فتح خطوطه هجوميًا وهو الأمر الذى ساعد المنافس فى تسجيل الأهداف.

واختتم حازم امام تصريحاته قائلًا: "اللاعبون عليهم أن يلعبوا على أنفسهم بشكل كبير فى المباراة المقبلة وأن يكون لديهم الحافز الفعلى لانهاء فارق الهدف مبكرًا والاستفادة من تواجد الجمهور بشكل كبير.