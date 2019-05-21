شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يختتم استعداداته الليلة لمواجهة سموحه المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق بتروجت اليوم استعداداته لمواجهة سموحه غدا فى إطار الجولة الـ33 للدورى المقرر إقامتها باستاد المكس .

كان فريق بتروجت قد دخل معسكر مبكر لمدة 48 ساعة بالإسكندرية استعدادا لتلك المواجهة المصيرية التى ستحدد بشكل كبير الفريق الهابط للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم .

وقام محمد عودة بعقد العديد من الجلسات الودية مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية فى تلك المواجهة الصعبة التى ستحسم بشكل كبير موقف الفريق بالدورى .

يذكر أن بتروجت يحتل المركز السادس عشر برصيد 34 بفارق نقطة وحيدة عن سموحه صاحب المركز الخامس عشر.