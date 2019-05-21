شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مثير لدورة الخليج 365 الرمضانية بنادى الصيد.. بيراميدز يكتسح الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء، الإثنين، فعاليات اليوم الأول من دورة ”الخليج 365” الرمضانية لكرة القدم السنوية، والتى تقام على أحد ملاعب نادى الصيد بالدقى، بمشاركة جميع الزملاء بالجريدة.

الدورة الرمضانية يشارك فيها 12 فريقا من الزملاء الصحفيين بالأقسام المختلفة للجريدة، وكانت اللجنة المشرفة على الدورة الرمضانية بقيادة عصام شلتوت، رئيس تحرير الخليج 365 التنفيذى، أجرت القرعة الأربعاء الماضى.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من الدورة عن النتائج التالية..

سوبر كورة 2 × 0 منشن جلادباج

الأولاد 0 × 4 ليفربول

نجوم السابع 3 × 1 لمس أكتاف

استاكوزا 1 × 1 الحرافيش

بيراميدز 8 × 0 الأمن

القناصة 1 × 1 زلزال

ومن المقرر أن تقام 6 مباريات فى اليوم الثانى، كالتالى..

الأمن × القناصة

بيراميدز × زلزال

لمس اكتاف × استاكوزا

نجوم السابع × الحرافيش

سوبر كورة × ليفربول

منشن جلادباج × الأولاد

Advertisements