شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اللجنة الأولمبية اعتمدت لائحة الزمالك وانتخابات تكميلية بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن اللجنة الاولمبية، اجتمعت ووافقت على لائحة النادى، التى اقرتها الجمعية العمومية يومى 30 و31 أغسطس الماضى، وأضاف رئيس الزمالك، أن اللائحة ستنشر فى الجريدة الرسمية.

وأكد مرتضى منصور فى تصريحات للموقع الرسمى، أنه سوف يتم الدعوة لإجراء الانتخابات بعد العيد، على 4 مقاعد، على ضوء اللائحة الجديدة للقلعة البيضاء، قائلاً: "كل أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحتنا باستثناء شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان فقط".