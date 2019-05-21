شكرا لقرائتكم خبر عن «مواهبنا» تحت أنظار كشافي ريال مدريد وأياكس وريال أفيدو وأكاديمية أوليفر كان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تتأهب بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم لاختتام نسختها الأولى من مشروع دوري المدارس الذي تنفذه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة خمس سنوات لاكتشاف مواهب كروية لتقديمها لرياضة كرة القدم السعودية من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، حيث تقام اليوم (الثلاثاء) مباريات دور نصف النهائي من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس للفرق المتأهلة من مرحلتي المتوسطة والثانوية، على أن تقام المباراة الختامية للبطولة يوم الخميس القادم على الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتأهلت إلى دور نصف النهائي فرق مدارس الثانوية، منارات القصيم من القصيم، وثانوية الأقصى الأهلية من جدة، وثانوية المأمون من المدينة المنورة، وثانوية قرطبة من الرياض، حيث فاز فريق مدرسة منارات القصيم على فريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من بيشة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها ريان الجهني (هدفين) وريان عناد (هدف)، بينما فاز فريق ثانوية الأقصى الأهلية بجدة على فريق ثانوية الملك فيصل من حفر الباطن بهدف دون مقابل سجله اللاعب حسن الأسمري، فيما فاز فريق ثانوية المأمون من المدينة المنورة على فريق ثانوية مؤتة بمكة المكرمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها محمد الشنقيطي وعلي الدقرشاوي ولؤي دخيل الله، وسجل لفريق مدرسة مؤتة خالد محمد، وفاز فريق ثانوية قرطبة من الرياض على فريق مجمع الحقو التعليمي من صبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل لفريق قرطبة نواف العصيمي (هدفين) وخالد كعبي (هدف)، فيما سجل لفريق مجمع الحقو محمد مران.

وفي المرحلة المتوسطة، تأهلت فرق مدارس، متوسطة ابن هشا‫م من المدينة المنورة، ومتوسطة مدرسة الرازي من جدة، ومتوسطة الجزيرة من الطائف، ومتوسطة أبي بكر الصديق من جازان، إلى دور نصف النهائي من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، حيث فاز فريق مدرسة ابن هشا‫م من المدينة المنورة على فريق مدرسة أبي بن كعب من المجمعة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها عبدالعزيز الجزائري ومالك حمزة ومحمد عبدالرحمن، بينما فاز فريق مدرسة الرازي من جدة على فريق مدرسة أبي بكر الصديق من تبوك بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها نور الذين البحار وعبدالعزيز الشمراني وعصام المولد، فيما فاز فريق مدرسة الجزيرة بالطائف على فريق مدرسة اليعقوبي من الأحساء بهدفين مقابل هدف، سجلها محمد الخالدي ورائد هزازي، وسجل لفريق متوسطة اليعقوبي عبدالرحمن الشهري، وفاز فريق متوسطة أبي بكر الصديق من جازان على فريق متوسطة المثنى بن حارثة بهدفين دون رد، سجلهما يوسف ناصر ومازن مفرح.

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وتشهد منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم القائمة منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منذ السادس من شهر رمضان المبارك الحالي، بمتابعة ميدانية من كشافي نادي ريال مدريد الإسباني هيكتور فيسنتا ودانيال لاند بورو اللذين سيقومان باختيار 40 لاعباً موهوباً للانضمام إلى معسكر «STC ريال مدريد» الذي سيقام الصيف المقبل في مدينة مدريد الإسبانية، وأيضاً كشافي نادي أياكس الهولندي بيتر مسترز وماركو فخال، والكشاف إدواردو ريخيس من نادي ريال أفيدو الإسباني بالإضافة إلى الكشاف المكسيكي إدواردو رويز، إلى جانب متابعة ميدانية من الإدارة الفنية للمنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومتابعة مماثلة من مدرب الحراس يان يكنز من أكاديمية الحارس الألماني الشهير أوليفر كان.

وفي جانب آخر، وضمن البرامج التدريبية التطويرية التي يقدمها مشروع دوري المدارس لمدربي الفرق المدرسية، عقدت دورة تدريبية بإشراف محاضرين فنيين من نادي ريال مدريد بالشراكة مع STC، بالإضافة إلى دورة مماثلة أقيمت للمدربين الوطنيين الـ 32 (مدربي الفرق المدرسية) وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان، إلى جانب مشاركة ميدانية لـ 30 حكماً وطنياً شاباً بإشراف رئيس لجنة الحكام في البطولة الأستاذ مرعي العواجي، وذلك لتهيئتهم للتحكيم خلال المرحلة المقبلة في المسابقات الكروية السعودية الكبرى.

يذكر أن بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم شارك فيها 640 لاعباً، بواقع 320 لاعباً لفرق المرحلة المتوسطة و320 لاعباً لفرق المرحلة الثانوية، والتي تأهلت من تصفيات المرحلة الأولى التي أقيمت على مستوى 47 محافظة منذ انطلاقة دوري المدارس منتصف شهر فبراير الماضي.