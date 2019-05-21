شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : سيد عبد الحفيظ السبب فى المشاكل مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك عن سبب المشاكل الحالية بين الأهلى و القلعة البيضاء فى الفترة السابقة .
وصرح مرتضى منصور اثناء مدخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور ان مجلس القلعة البيضاء لا يوجه مشاكل مع الأهلى بل سبب المشاكل القائمة هو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بسبب التصريحات الذى يخرجها بعد المباريات .
وتابع رئيس الزمالك ان القائم الوحيد بعمل المشاكل مع القلعة البيضاء فى اتحاد الكرة هو أحمد شوبير نائب ريس الجبلاية ولكن لا توجد مشكله مع باقى اعضاء الاتحاد.
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