شكرا لقرائتكم العطوي يعلن قائمة أخضر الشباب النهائية في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب القائمة النهائية للمنتخب الذي سيشارك في كأس العالم 2019 نهاية الأسبوع الجاري في بولندا والتي ضمت 21 لاعباً من 7 أندية. واختار العطوي كلاً من نواف الغامدي، منصور البيشي، سالم السليم (الهلال)، عبدالرحمن الشمري، نايف الماس، محمد الشنقيطي، فرج الغشيان، يحيى النجعي، فراس البريكان (النصر)، محمد الدوسري، حسان التمبكتي، تركي العمار (الشباب)، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني (الاتحاد)، خليفة الدوسري، خالد الغنام، عبدالمحسن القحطاني (القادسية)، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي (الاتفاق) وفراس الغامدي (الأهلي) ويلاقي الأخضر في دور المجموعات منتخبات فرنسا ومالي وبنما.

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