محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول في معسكر أسبانيا

كشف يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف والذي ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، عن قائمة الفريق للمعسكر التدريبي المقرر إقامته في إسبانيا لمدة أسبوع.

وتشكلت قائمة ليفربول من كلا من:

فيرمينو، هندرسون، أرنولد، فابينيو، أليسون، كيتا، كيليهير، ساديو ماني، منيوليه،لوفرين، بروستر، جونز، محمد صلاح، غوميز، لالانا، أوكسليد تشامبرلين، شيردان شاكيري، فيرجيل فان ديك، مورينو، ميلنر،روبرتسون، فينالدوم، وودبرن، ماتيب، أوريجي، ستوريدج، هذه القائمة بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة توتنهام بداية يونيو المقبل ضمن مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

والجدير بالذكر أن ليفربول الريمونتادا حقق بعد الهزيمة في الذهابالفوز بثلاثية نظيفة في “كامب نو”، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، بينما حجز توتنهام مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي.