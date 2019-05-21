عمرو ابوبكر

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الأمن على حضور 60 ألف متفرج نهائى الكونفدرالية. وأوضح مرتضى منصور أن منافذ البيع الخاصة بالتذاكر ستكون في نادي الترام والأولمبي بالإسكندرية، وفي مقر نادي الزمالك ونادي السكة الحديد والشمس، ونادي القضاة، وجامعة المنصورة، ونادي ميت غمر وفي أكاديميات بالمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.