رئيس الزمالك: الأمن وافق على حضور 60 ألف مشجع بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى موافقة من جانب وزارة الداخلية بحضور 60 ألف مشجع في مباراة الإياب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه قرر فتح 12 منفذ لبيع التذاكر للجماهير الراغبة في حضور مواجهة يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الزمالك: "تم الموافقة من جانب وزارة الداخلية على حضور 60 ألف مشجع للزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، وتلقيت الموافقة بالفعل".

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وأكمل: "سيتم فتح منافذ في القاهرة والإسكندرية وكذلك الأقاليم من أجل تسهيل مهمة حصول الجماهير على التذاكر بقدر الإمكان".

واختتم: "المنافذ الخاصة بالتذاكر ستكون في ناديا الترام والأولمبي بالأسكندرية، في مقر نادي الزمالك وناديا السكة الحديد والشمس، نادي القضاة، جامعة المنصورة، نادي ميت غمر وفي أكاديميات بالمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس".

وسيلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إياب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.