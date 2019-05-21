هاني رمزي يُعلن موعد اعلان قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق استقر على استدعاء 25 لاعب في القائمة التي ستخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار رمزي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الإعلان الرسمي عن القائمة سيتم بشكل رسمي خلال 48 ساعة، وذلك عبر القنوات الرسمية.

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وقال مدرب المنتخب: "تم الاستقرار على 25 اسم هم قوام الفريق في كأس الأمم، وسيتم تصفيتهم إلى 23 لاعب قبل الموعد المحدد لإرسال قوائم المسابقة".

وأكمل: "الثنائي الزائد الذي سيتم استدعاءه للقائمة يأتي بسبب احتمالية وجود إصابات، ولذلك فنحن نريد أن يكون الجميع في نفس الجاهزية".

واختتم: "سيتم الإعلان عن القائمة يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، وذلك سيتم عبر القنوات الرسمية بإرسالها إلى مدير المنتخب ومن ثم الموقع الرسمي لاتحاد الكرة".