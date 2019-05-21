محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الاثنين 20 مايو.
أسمواه جيان يقرر اعتزال اللعب الدولي بسبب شارة القيادة
تشامبرلين ينشر فيديو لصلاح خلال رحلة ليفربول إلى إسبانيا
طاقم تحكيم مصري يدير كلاسيكو الصفاقسي والنجم
الزمالك يتلقى عرضا رسميا من العربي الكويتي لاستعارة سيسيه
كاف يعلن حكم إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. كاف يعلن حكم إياب نهائي الكونفدرالية.. وجيان يقرر اعتزال اللعب الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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