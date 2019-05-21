الامارات | الأولمبياد الخاص الإماراتي يكرّم الجهات الداعمة وشركاء نجاح «أبوظبي 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص الإماراتي يكرّم الجهات الداعمة وشركاء نجاح «أبوظبي 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في أبوظبي حفلها السنوي الأول، لتكريم الداعمين والشركاء الاستراتيجيين والفريقين الفني والإداري لمنتخب الإرادة الوطني، المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من المسؤولين في الدولة، وممثلين لجهات عدة حكومية وخاصة.

وتقدمت المزروعي خلال الحفل بالشكر للجهات المساهمة، التي كان لدعمها بشتى الطرق الأثر الكبير في المنجزات العالمية التي حققها منتخب الإرادة في الألعاب العالمية، وقالت في كلمتها: «من وطن الإرادة اجتمعنا جميعاً على قلب ويد واحدة، مؤمنين بقدرات أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، لنأخذ بيدهم جميعاً، ونثبت للعالم أجمع قدراتهم وشجاعتهم التي لا تعرف المستحيل، فنحن في دولة اللامستحيل التي يتحلى جميع أفرادها بسلاح الإرادة القوية، ونأتي اليوم لنحتفي بكم، ونثمن جهوداً قمتم بها، مؤسسات وأفراداً، أسهمت في تغيير حياة الكثيرين، من الشفقة إلى الاعتزاز.. ومن الخجل إلى الفخر».

وأضافت: «حقّقنا منجزات كان لكل شخص منكم جزءاً منها، وبصمة لها أثر باقٍ، لتكون الإمارات الحاصلة على الترتيب الخامس عالمياً، والأولى في الشرق الأوسط في مجموع الميداليات التي حصدتها في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص».

ثم أنهت كلمتها بشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاهتمام ودعمهما الكبير للمؤسسة ولأصحاب الهمم.

بعد ذلك قدمت لاعبة الجمباز الفني الأولى في تاريخ رياضة أصحاب الهمم في الدولة، علياء الزعابي، فقرة فنية رائعة ومملوءة بالاحترافية، أمتعت فيها جميع الحضور بمهارتها بالجمباز الفني، لتكون محط أنظار الجميع بحركات استعراضية رائعة.

وكرّمت شما بنت سهيل المزروعي، يرافقها المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهي: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجلس أبوظبي الرياضي، مجلس دبي الرياضي، السفارة الأميركية بأبوظبي، القنصلية الأميركية بدبي، ضمان، موانئ أبوظبي، الهيئة العامة للرياضة.

وانتقل بعد ذلك لتكريم الجهات المساهمة في تحضير لاعبين منتخب الإرادة المشارك في الألعاب الإقليمية والعالمية والتي كانت جهودهم أحد أهم أسباب تشكيل المنتخب الرياضي الأكبر في تاريخ رياضة الدولة، وهي: نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، نادي الثقة للمعاقين، نادي خور فكان للمعاقين، مركز العين للرعاية والتأهيل، مركز عجمان لأصحاب الهمم، جمعية الإمارات لمتلازمة داون، جمعية قولز الإمارات، نادي أبوظبي للشراع واليخوت، مدرسة برايتون كوليدج، ماي فيرست جيم، منتجع الفرسان الرياضي الدولي، نادي ليتل ستار للجمباز، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فيت ريببليك، أكاديمية ستيب أب دانس، ياس سايكل، ياس لينكس، مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، اتحاد الإمارات لرياضات المعاقين، جمعية الإمارات للتوحد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، نادي العين الرياضي، نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أغذية، مواصلات الإمارات، اتحاد الإمارات للدراجات، اتحاد الإمارات لرياضة الغولف.

كما شمل التكريم تكريم الجهات المساهمة في تنشيط الحركة الرياضية والمجتمعية لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية خلال العام الفائت في الدولة، وهم: المندوس، مدرسة سان ماركي، مؤسسة محمد رسول خوري وأولاده، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية.

عروض تخطف الأنظار للاعبة الجمباز علياء الزعابي

إطلاق جائزة وطن الإرادة في دورتها الأولى خلال الحفل.

أبطال جائزة «وطن الإرادة»

Advertisements

في نهاية الحفل تم الإطلاق الرسمي لجائزة «وطن الإرادة» في دورتها الأولى، وهي جائزة تهدف إلى تكريم الأفراد المميزين من الفريق الفني والإداري، الذين أدوا بشكل استثنائي وكانوا قدوة للجميع بعطائهم وتفانيهم اللامحدود، وتهدف أيضاً إلى إعطاء جائزة خاصة للجهات التي قدمت جهوداً استثنائية في مجال رياضة أصحاب الهمم. والفائزون في الدورة الأولى، هم:

■جائزة المدرب المتعاون: عبدالحكيم حيرش.

■جائزة المدرب المثالي: عمر المسكيني، وروبن هرن.

■جائزة الإداري المتعاون: خليفة البلوشي، وفهميدة زادا.

■جائزة الإداري المتميز: محمد الراشدي، ورحمة إسماعيل.

■جائزة أفضل فريق رياضي: فريق كرة الطائرة الموحد يمثله المدرب عادل البلوشي، وفريق كرة السلة الموحد للسيدات تمثله المدربة هند الأطرش.

■جائزة أفضل جهة أو فرد أسهم في إعداد مواهب رياضية جديد: خولة بارلي.

■جائزة أفضل جهة طبقت برامج رياضية موحدة على مدار العام: نادي أبوظبي للشراع واليخوت.

■جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

■جائزة فرد العائلة المتميز: زعفرانة خميس.

■جائزة القائد الشاب المتميز: صفية المنصوري.