الامارات | دورة نــد الشـبا تقــدّم اللاعبيـن المقيمين هدية إلى اتحاد الكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة نــد الشـبا تقــدّم اللاعبيـن المقيمين هدية إلى اتحاد الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مديرو فرق الكرة الطائرة المشاركة في النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، أن مشاركة اللاعبين المقيمين في منافسات الكرة الطائرة أسهمت في تطوير مستويات الفرق إلى الأفضل، مشيرين إلى أنه لم يعد المدربون يعتمدون فقط على اللاعبين المحترفين الذين يتم التعاقد معهم للمشاركة في البطولة، أو اللاعبين المسجلين في اتحاد الكرة الطائرة، ولكن بات اللاعب المقيم يشكل الإضافة ويصنع الفارق كأنه لاعب محترف.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن دورة ند الشبا قدمت مجموعة من اللاعبين المقيمين، بمثابة الهدية الى اتحاد الكرة الطائرة للمشاركة مع الأندية في البطولات المحلية، والاستفادة من قرار رئيس الدولة بالسماح للعديد من الفئات المختلفة بالمشاركة في المسابقات الرياضية.

من جهته، أكد مدير فريقي دبي 2020 ودبي 2021، جاسم محمد جابر، أن النسخة السابعة من بطولة ند الشبا تطورت بشكل كبير، خصوصاً على مستوى منافسات الكرة الطائرة، موضحاً: «شاركت في آخر خمس نسخ من بطولة (ناس)، وصراحة النسخة الحالية، ظهرت بشكل مختلف وأفضل، خصوصاً مع السماح للاعبين المقيمين بالمشاركة في البطولة، إذ أثبتوا أن تأثيرهم لا يقل عن اللاعبين المحترفين».

وأضاف: «أتمنى أن يستفيد اتحاد الكرة الطائرة من مجموعة اللاعبين المقيمين الذين برزوا في بطولة ند الشبا، ولكن يجب إعادة النظر في اللوائح التي يتم تطبيقها في البطولات المحلية بشأن عدد اللاعبين المقيمين المسموح لهم بالمشاركة مع الأندية».

واتفق مدير فريق المفاجأة، أحمد عبدالله، في الرأي مع جابر، مؤكداً أن مشاركة اللاعبين المقيمين أحدثت نقلة نوعية في مسابقة الكرة الطائرة، وقال: «يعد قرار رئيس الدولة بالسماح لأكثر من فئة بالمشاركة في المسابقات الرياضية، قراراً تاريخياً، وبالنسبة لنا في دورة ند الشبا، استفدنا في فريق المفاجأة من الاستعانة باللاعبين المقيمين، والدليل حصول أحد اللاعبين المقيمين على لقب أفضل لاعب في المباراة في أكثر من مباراة».

وأضاف: «أرى أن الاستفادة من قرار رئيس الدولة، ستظهر ثمارها بعد 10 سنوات، خصوصاً أن تأثير القرار سيظهر على صغار السن الذين سيتم انتقاؤهم بعناية من الآن، وتطويرهم وتنمية مواهبهم، ويصبحون من الأعمدة الأساسية لمختلف الألعاب في المستقبل».

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من جانبه، قال مدير فريق بن ثاني، مروان خميس بخيت، إن مشاركة اللاعبين المقيمين في النسخة السابعة من دورة ند الشبا، قلبت التوقعات، مبيناً أن بطولة الكرة الطائرة التي اختتمت أول من أمس، جاءت ناجحة بكل المقاييس، وكانت العلامة المضيئة، وأبرز ما فيها العدد الكبير من اللاعبين المقيمين الذين تم اكتشافهم خلال البطولة.

وزاد بقوله: «أعتقد أن اتحاد الكرة الطائرة يجب أن يسمح بزيادة عدد اللاعبين المقيمين الذين يشاركون مع الأندية في البطولات المحلية، لأن ذلك سيسهم في ظهور أندية جديدة، بعدما شاهدنا دخول ناديي الظفرة وبني ياس بقوة، ولاشك أن وجود عدد كبير من اللاعبين المتاحين، سيجعل الأندية تفكر في تكوين فريق للكرة الطائرة، ما يصب في مصلحة اللعبة بشكل عام».

من جهته، أكد مدير فريق البركان، عبدالله مطر، أن فريقه لم يستفد بشكل جيد من مشاركة اللاعبين المقيمين، موضحاً: «تأخرنا في الاستفادة من هذا القرار، ولكن مع إقامة البطولة ومشاهدة جميع الفرق، وجدنا أن اللاعبين المقيمين هم الذين صنعوا الفارق، والفرق التي اعتمدت عليهم هي التي تأهلت إلى نصف النهائي».

وأضاف: «في النسخ السابقة كان يتم الاعتماد على اللاعبين الهواة، إلى جانب لاعب محترف وبعض اللاعبين المسجلين في الاتحاد، بينما في الوقت الحالي، تم السماح للاعبين المقيمين بالمشاركة في البطولة، وهو أمر له إيجابيات عدة، ولكن في الوقت نفسه بات هناك ارتفاع كبير في مصروفات تجهيز الفرق المشاركة في الدورة، ما يتطلب التعاون من الرعاة واللجنة المنظمة، في تسهيل بعض الأمور التي تساعد الفرق على استمرارية المشاركة في النسخ المقبلة، وأبرزها زيادة عدد المباريات، لأن بعض الفرق تنفق أكثر من 200 ألف درهم على تجهيز الفريق الواحد، بينما قد يخوض الفريق مباراتين فقط ويخرج من البطولة، ما يتسبب في خسارة كبيرة، لذلك نتمنى أن يتم إعادة النظر في نظام البطولة».

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لاعباً من 16 جنسية شاركوا في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا.