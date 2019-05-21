الامارات | 388 ألف دولار جوائز النسخة الثانية لماراثون أدنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن 388 ألف دولار جوائز النسخة الثانية لماراثون أدنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن تفاصيل النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام في العاصمة أبوظبي الجمعة المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ«عام التسامح» واليوم الوطني الـ48، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بخيمة بجزيرة الحديريات، أول من أمس، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك» عمر السويدي.

وشهد المؤتمر الإعلان عن رفع القيمة الإجمالية للجوائز التي بلغت 388 ألف دولار أميركي، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيس لمسافة 42.2 كم، كما سيشهد الماراثون سباقات مجتمعية مصاحبة للحدث لمسافات 10 و5 و2.5 كم.

كما ستشهد النسخة الثانية إقامة فعاليات القرية الرياضية المصاحبة للماراثون في معهد مجمع أدنوك المجاور لمبنى المقرّ الرئيس لشركة أدنوك الذي يعد معلماً بارزاً في العاصمة أبوظبي، حيث ستحتضن القرية مجموعة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، والهادفة لتحفيز العوائل وكل فئات المجتمع لإعلاء الممارسة الرياضية وجعلها نمط الحياة الصحية.

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في المقابل، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك عن خصومات كبيرة بنسبة 30% لمن يرغب في المشاركة في سباقات الماراثون، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني: www.adnocabudhabimarathon.com/‏‏register-now قبل 31 الجاري، حيث تبلغ القيمة المالية للمشاركة في الماراثون لمسافة 42.2 كم (350 درهماً)، في حين تراوح قيمة المشاركة في السباقات المجتمعية 50 و75 درهماً لسباقي 2.5 و5 كم، و150 درهماً لسباق الـ10 كم، كما سيحصل كل عدّاء على قميص وميدالية خاصّة بالماراثون مجاناً.

من جهته، قال الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «يمثل الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، والكشف عن رفع القيمة الإجمالية لجوائز الحدث، المكانة المرموقة للحدث، ومدى النجاحات الواسعة التي رافقت النسخة الأولى، وما جسدته من تفاعل كبير ومشاركة مميزة، بجانب الصور والمشاهد الرائعة التي عكست حالة التعايش بسلام ومحبة بين جميع الجنسيات على أرض الإمارات».

بدوره، قال مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك عمر صوينع السويدي: «لقد ظلت (أدنوك) على الدوام ملتزمة القيام بدورها في توفير الطاقة للحياة، ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة لإمدادات الطاقة التي توفرها (أدنوك) في ازدهار وتطور دولة الإمارات، فالطاقة التي توفرها تعتبر القوة الدافعة والمحفزة لكل ما نشهده من تطور وتقدم في كل مجالات ومناحي الحياة، ونحن نفتخر في (أدنوك) كوننا الراعي الرئيس لماراثون أدنوك أبوظبي، لأنه حدث رياضي استثنائي قائم على الطاقة الإيجابية».

30 %

خصومات للمسجلين في سباقات الماراثون قبل 31 مايو الجاري.