الحزم يهزم الخليج ويضع قدماً في دوري المحترفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الحزم قدماً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه الخليج 1-صفر، في ذهاب ملحق الصعود والهبوط، في المواجهة التي احتضنها ستاد نادي الحزم في الرس.
وشهدت المباراة أفضلية للحزم الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 20 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه الكولومبي جون فريدي باخوي.
وواصل الحزم أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه محمد الصيعري الذي تلقى تمريرة من زميله باجوي ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.
وفي الشوط الثاني واصل الحزم أفضليته في العشر دقائق الأولى وكاد لاعبه رودولفو من تسجيل الهدف الثاني بعدمت سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.
وفي النصف ساعة الاخيرة تحسن أداء الخليج وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه عبدالعزيز الناشئ كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب المرمى.
وسيلعب الفريقان مواجهة الإياب الحاسمة يوم الخميس المقبل على ستاد نادي الخليج بمدينة سيهات.
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