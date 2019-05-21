شكرا لقرائتكم خبر عن هاشم محمد رئيسًا لبعثة الجودو فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين إسناد رئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته بالجائزة الكبرى بالصين إلى هاشم محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد. ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 24 إلى 27 مايو الجارى بالصين، وتضم قائمة المنتخب 6 لاعبين فى البطولة. اللاعبون هم كل من أحمد على ومحمد على وعبد الرحمن محمد ومحمد محى وعلى عيد وحاتم عبد الآخر واحمد وحيد ومعهم المدير الفنى سيد ميدان .

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