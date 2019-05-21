شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر صورة سيارة لاعب الأهلي بعد حادث رأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "سوبر كورة"، صورة لسيارة أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الجونة بعد الحادث الذى تعرض له فى منطقة رأس غارب. لمشاهدة الصورة اضغط هنا..

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