كاميرا سوبر كورة.. أطفال الأهلى يحاربون التعصب قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كاميرا "سوبر كورة" على الالتقاء مع بعض الأطفال الذين ينتمون لتشجيع النادى الأهلى، للحديث عن أمنياتهم فى مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية الذى ستجمع الزمالك مع نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل. لمشاهدة حديث أطفال الأهلي عن مباراة الزمالك بالصوت والصورة، اضغط هنا..

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