الان تتابع رفض احتجاج القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 10:00 م, 20 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد كرة القدم، رفض احتجاج فريق نادي القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الحزم مسعود بخيت.

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