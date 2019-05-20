شكرا لقرائتكم هدف قاتل يسقط الزمالك أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 20:23

انهار الزمالك المصري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع وتلقى هدفا قاتلا من مضيفه نهضة بركان المغربي لتنتهي مباراة الذهاب في الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بهدف من دون مقابل لأصحاب الأرض . وتأجل حسم البطل إلى مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية الأحد القادم .



ويفقد الزمالك في المباراة القادمة المهاجم عمر السعيد والجناح الأيمن التونسي حمدي النقاز بداعي الإيقاف ، فيما ذاد حارسه عمر صلاح عن مرماه ببسالة وتصدى لأكثر من هجمة خطرة للفريق المغربي ، ويعود الحارس الأول محمود جنش لمباراة العودة بعد انتهاء إيقافه.

من جهته ، قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور صرف مكافأة إجادة للاعبين ، فيما حرم أعضاء الجهاز الفني والمدرب السويسري كريستيان غروس لسوء أدائهم في المباراة إذ يرى منصور أن غروس لا يتعلم من أخطائه ولم يحافظ على تعادل ثمين ، لافتا إلى أنه كان يجب عليه تأمين الدفاع وعدم الاندفاع للهجوم في الدقائق الأخيرة. معربا عن ثقته في قدرة فريقه على التعويض والتتويج باللقب القاري . وناشد الجهات الأمنية المصرية بالموافقة على حضور 60 ألف مشجعا في مباراة الإياب .