الامارات | توني كروس مستمر مع "الملكي" حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس مستمر مع "الملكي" حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين عن تمديد عقد لاعب وسطه الألماني الدولي توني كروس. وجدد الريال عقد كروس (29 عاماً) لثلاثة أعوام إضافية حتى 2023، ويعقد كروس مؤتمراً صحافياً في سانتياغو بيرنابيو الإثنين للحديث عن عقده الجديد مع النادي "الملكي". وانتقل كروس إلى ريال مدريد في 2014 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، وخلال مسيرته مع النادي "الملكي" فاز كروس بـ12 لقباً خلال خمسة مواسم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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