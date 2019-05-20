بالتعاون مع العراق.. الاتحاد العربي لليد ينظم دراسة للمدربين في أربيل

ينظم الاتحاد العربي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، دراسة دولية للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية، وذلك في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 9 حتى 17 يوليو المقبل، وسيحاضر في الدورة عفت رشاد المحاضر الدولي ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي.

صرح بذلك رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع الذي عبر عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى على ما يجده الاتحاد العربي من دعم كبير والموافقة علي إقامة الدراسة الثالثة وسبقتها دراسات بالإسكندرية والدمام وشارك فيها 389 دارس، والدراسة التي ستقام بالعراق تعد الثالثة لتغطية دول الشام، ومن المتوقع إقامة دراسة أخري للمغرب العربي سيتم الإعلان عن

موعدها قريبا بعد التنسيق مع الدول المنظمة والاتحاد الدولي لكرة اليد.

قال المنيع أن هذه الدراسات تأتى امتدادا لخطة الاتحاد العربي لكرة اليد لمزيد من الدعم للمدربين بالوطن العربي ودعما لجهود الاتحاد الدولي والاتحادات العربية لإطلاع المدربين علي الجديد في عالم التدريب، وشدد رئيس الاتحاد العربي على أن هذه الدراسات ستكون دافعا للاتحادات الوطنية العربية التي لا توجد لديها تصنيف للمدربين للمضي قدما في تصنيف مدربيها.

من جانبه صرح سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد قائلا: "نحن سعداء باعتماد إقامة الدراسة بالعراق والترحيب بالأشقاء العرب في بلاد الرافدين إيذانا بعودة

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النشاط واحتضان البطولات والفعاليات العربية في وطننا الحبيب"، مضيفا: "سنضع كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الدراسات والعمل علي راحة أشقائنا العرب وكافة المشاركين في هذا التجمع الذي يعد أول بادرة للتعاون مع الاتحاد العربي لكرة اليد وتحت اشراف الاتحاد الدولي".

الجدير بالذكر أنه سيتم منح الدارسين المجتازين لهذه الدراسات الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي «مستوى D» وشهادة تدريب من الاتحاد العربي لكرة اليد، شريطة اجتيازهم للاختبارات النظرية التي ستعقد في نهاية الدراسات.

وسيتم قبول المرشحين لهذه الدراسة بشرط ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد مارس لعبة كرة اليد في أي ناد، أو أن يكون مدرباً، أو أن يكون من خريجي كليات أو معاهد التربية الرياضية.

وسيكون آخر موعد لإرسال طلب المشاركة بالدراسات أول يوليو المقبل، حيث يمكن إرسال الطلبات عبر فاكس الاتحاد العراقي أو العربي لكرة اليد أو من خلال البريد الالكتروني.