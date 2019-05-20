ينظم الاتحاد العربي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، دراسة دولية للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية، وذلك في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 9 حتى 17 يوليو المقبل، وسيحاضر في الدورة عفت رشاد المحاضر الدولي ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي.
صرح بذلك رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع الذي عبر عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى على ما يجده الاتحاد العربي من دعم كبير والموافقة علي إقامة الدراسة الثالثة وسبقتها دراسات بالإسكندرية والدمام وشارك فيها 389 دارس، والدراسة التي ستقام بالعراق تعد الثالثة لتغطية دول الشام، ومن المتوقع إقامة دراسة أخري للمغرب العربي سيتم الإعلان عنموعدها قريبا بعد التنسيق مع الدول المنظمة والاتحاد الدولي لكرة اليد.
قال المنيع أن هذه الدراسات تأتى امتدادا لخطة الاتحاد العربي لكرة اليد لمزيد من الدعم للمدربين بالوطن العربي ودعما لجهود الاتحاد الدولي والاتحادات العربية لإطلاع المدربين علي الجديد في عالم التدريب، وشدد رئيس الاتحاد العربي على أن هذه الدراسات ستكون دافعا للاتحادات الوطنية العربية التي لا توجد لديها تصنيف للمدربين للمضي قدما في تصنيف مدربيها.
من جانبه صرح سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد قائلا: "نحن سعداء باعتماد إقامة الدراسة بالعراق والترحيب بالأشقاء العرب في بلاد الرافدين إيذانا بعودة
الجدير بالذكر أنه سيتم منح الدارسين المجتازين لهذه الدراسات الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي «مستوى D» وشهادة تدريب من الاتحاد العربي لكرة اليد، شريطة اجتيازهم للاختبارات النظرية التي ستعقد في نهاية الدراسات.
وسيتم قبول المرشحين لهذه الدراسة بشرط ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد مارس لعبة كرة اليد في أي ناد، أو أن يكون مدرباً، أو أن يكون من خريجي كليات أو معاهد التربية الرياضية.
وسيكون آخر موعد لإرسال طلب المشاركة بالدراسات أول يوليو المقبل، حيث يمكن إرسال الطلبات عبر فاكس الاتحاد العراقي أو العربي لكرة اليد أو من خلال البريد الالكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون مع العراق.. الاتحاد العربي لليد ينظم دراسة للمدربين في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.