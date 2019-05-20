فارس الدسوقي يتأهل إلى الدور الثاني ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

تأهل فارس الدسوقي إلي الدور الثاني لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش بعد فوزه علي منافسه الفرنسي ماتيو كاستانيه في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين . التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين . وحقق الدسوقي الفوز بعد مباراة قوية استمرت ل ٨٥ دقيقة قبل أن يحسمها اللاعب المصري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي : 11-8, 7-11, 12-14, 11-8, 12-10.

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