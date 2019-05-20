رياضة | جمهورية شبين يضم لاعب ميت خاقان ويقترب من لاعب تلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يضم لاعب ميت خاقان ويقترب من لاعب تلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بالحصول على توقيع اللاعب إسلام جودة صانع ألعاب فريق ميت خاقان أحد أندية دوري القسم الثالث، لتدعيم صفوفة استعداداً للموسم الجديد من القسم الثاني.

ويعد جودة من ناشئين فريق اتحاد الشرطة، ومن مواليد 96 وإنضم لصفوف نادي ميت خاقان مطلع الموسم الماضي.

Advertisements

وقام اللاعب بالتوقيع للجمهورية في حضور المدير الفني، ومسؤولو النادي المنوفي، وأحمد معتمد وكيل اللاعبين.

وقام مجلس إدارة جمهورية شبين بالتفاوض مع مسؤولو فريق مركز شباب تلا للحصول على خدمات لاعب الوسط الغاني نانا فيدال.

ومن المنتظر عقد جلسة بين مسؤولو الجمهورية ومجلس إدارة تلا خلال الساعات القادمة للتفاوض حول المقابل المادي.