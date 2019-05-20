رياضة | عاجل.. كلوب يعلن قائمة ليفربول المسافرة لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كلوب يعلن قائمة ليفربول المسافرة لنهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الألماني يورجان كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الفريق التي تسافر إلى المعسكر المغلق الذي سيخوضه الفريق تحضيرا لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد قرر كلوب مسبقا عدم سفره مبكرا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تستضيف النهائي الأوروبي، مفضلا خوف معسكر مغلق في مكان بعد عن أجواء النهائي ليقع الاختيار على مدينة مارابيلا لخوض المعسكر.

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ولم تشهد القائمة التي حددها كلوب للسفر إلى المعسكر المغلق غياب أي لاعب من لاعبي الريدز المقيدين في قائمة البطولة الأوروبية، ليسافر ال23 لاعب كاملين مع الفريق في رحلته إلى ماربيلا.

وضم كلوب مهاجمه البرازيلي، فيرمينيو إلى القائمة المسافرة إلى المعسكر المغلق على الرغم من إصابته التي لحقت به، من أجل محاولة لحاقه بالمباراة النهائية وتعافيه نهائيا من الإصابة.

وتضمنت رحلة ليفربول إلى ماربيلا تواجد أوكسليد تشامبرلين الغائب عن المشاركة مع الفريق ما يزيد عن 6 أشهر للإصابة التي لحقت به في النصف الأول من الموسم.