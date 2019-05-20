كتب عمرو الحلواني
اشتعلت أزمة إقامة مباراة القمة المقبلة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والزمالك فى إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.
وتمسك الأهلى وفقًا للجدول المعلن بإقامة منافسات الأسبوع الأخير فى أيام 2 و3 و4 يونيو المقبل، مطالبًا بإقامة المباراة فى موعدها قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى مصر 21 يونيو المقبل.
وفى المقابل يرفض الزمالك فكرة إقامة المباراة قبل الأمم الإفريقية، متمسكًا بخوض جميع لقاءاته المؤجلة قبل مواجهة الأهلى تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم...
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة القمة تشتعل.. الأهلي يتمسك بإقامتها قبل الأمم الإفريقية والزمالك يرفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.