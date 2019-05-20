أزمة القمة تشتعل.. الأهلي يتمسك بإقامتها قبل الأمم الإفريقية والزمالك يرفض

كتب عمرو الحلواني

اشتعلت أزمة إقامة مباراة القمة المقبلة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والزمالك فى إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

وتمسك الأهلى وفقًا للجدول المعلن بإقامة منافسات الأسبوع الأخير فى أيام 2 و3 و4 يونيو المقبل، مطالبًا بإقامة المباراة فى موعدها قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى مصر 21 يونيو المقبل.

وفى المقابل يرفض الزمالك فكرة إقامة المباراة قبل الأمم الإفريقية، متمسكًا بخوض جميع لقاءاته المؤجلة قبل مواجهة الأهلى تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم...