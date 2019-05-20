شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يثير أزمة بعد خسارة الزمالك أمام بركان بسبب الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أزمة بعد مواجهة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، التي أقيمت في الساعات الأولي من اليوم الإثنين، علي الملعب البلدي في بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله التوجولي لابا كودجو.

وجاءت الأزمة التي أثارها جروس بعد سؤاله عقب المباراة بخوضه اللقاء بطريقة تشبه طريقة لعب الرجاء المغربي ليوضح إنه لا يعرف الفريق المغربي وهو ما أثار غضب مسئولي نهضة بركان حيث رد عليه منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان بأن الرجاء هو بطل النسخة الماضية في الكونفدرالية ويعتبر من أفضل الفرق علي مستوي القارة.