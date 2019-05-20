تقارير إيطالية: رونالدو عرض على يوفنتوس التعاقد مع مورينيو

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي إسم مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ناديه، ليخلف ماسيميليانو أليجري الذي سيرحل عن قيادة العملاق الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وتبعًا لصحيفة "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية، فإن رونالدو يدعم تواجد مدربه الأسبق في يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، بعدما تلاشت الخلافات التي نشبت بينهما خلال فترة تواجدهما سويًا بنادي ريال مدريد الإسباني.

إلا أن الصحيفة الإيطالية أضافت أن العلاقة السيئة بين مورينيو وجماهير يوفنتوس، بسبب العديد من تصريحاته المسيئة للنادي خلال فترة قيادته فريق إنترناسيونالي الإيطالي قد تجعل إسمه غير مقبول في تورينو.

وأضافت "لاجازيتا" أن دعم رونالدو للتعاقد مع مورينيو لا يخفي حقيقة إعجاب مسؤولي يوفنتوس بمدرب آخر هو سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو، والذي يعد التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس أحد أشد المعجبين به.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد أكد أنه سيعود للتدريب خلال الصيف الحالي، بعدما أنهى تجربته الأخير مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث تمت إقالته في شهر ديسمبر من عام 2018 الماضي.