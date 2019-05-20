رياضة | الكشف عن تفاصيل عقد بوكيتينو مع توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عقد بوكيتينو مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع الأرجنتيني مارويييو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي من أجل خلافة ماسيمليانو أليجري في تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن يوفنتوس يتفاوض مع بوكيتينو منذ 20 يوما بالتحديد قبل لقاء العودة بين توتنهام وأياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع الموقع أن بوكيتينو يرغب في الرحيل عن توتنهام مجانا دون دفع 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس على عرض مدرب توتنهام عقد لمدة 3 سنوات مقابل 12 مليون يورو سنويا ليصبح ثاني أعلى شخص في النادي بعد كريستيانو رونالدو الذي يحصل على 30 مليون يورو.