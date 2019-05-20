مجلس الزمالك يعلن حضور 70 ألف مشجع نهائي الكونفدرالية

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كتب: شادي ممدوح
أعلن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حضور 70 ألف مشجع، لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر له الأحد المقبل 26 مايو.
وكتب يوسف، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الحمد الله على كل شيئ، لعيبة رجالة و70 ألف زملكاوي وتشجيع 90 دقيقة إن شاء الله البطولة زملكاوية".
وسار في نفس الاتجاه أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة...
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