برشلونة يحقق رقما تاريخيا جديدا في الليغا على حساب ريال مدريد

حقق برشلونة رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد تعادل البلوغرانا أمام إيبار 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الليغا.

وأنهى برشلونة الدوري الإسباني، في الصدارة برصيد 87 نقطة، أما ريال مدريد فجاء في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبالتالي فإن الفارق بينهما بلغ 19 نقطة، وهو رقم قياسي في فارق النقاط بين الغريمين التقليديين في تاريخ الليغا.