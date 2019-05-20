رياضة | نجم فولهام يتصدر قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فولهام يتصدر قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اللائحة النهائية للاعبين الأسرع في الدوري الإنجليزي وفقًا للسرعة القصوى التي بلغها كل منهم.

وضمت القائمة بعض المفاجآت بغياب محمد صلاح نجم ليفربول عن أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي حيث جاء جاء في المركز الحادي عشر بسرعة قصوى بلغت 34.95 كم في الساعة بينما جاء زميله ديفوك أوريجي في المركز الثامن حيث وصل أوريجي لسرعة 35.04 كم في الساعة.

أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي

1- تصدر تيموثي فوسوم ينساه نجم فولهام قائمة أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي وبلغت سرعته الأعلى في الدوري لـ35.32 كم في الساعة.

2- جاء كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني وبلغت سرعته القصوى بلغت 35.27 كم في الساعة.

Advertisements

3- حل روبن فيناجري لاعب وولفرهامبتون في المركز الثالث ووصلت سرعته لـ35.2 كم في الساعة.

4- احتل الجناح الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي المركز الرابع موسما وبلغت سرعته القصوى 35.18 كم في الساعة.

5- جاء الظهير الأمريكي دي أندريه يادلين مدافع نيوكاسل في المركز الخامس وبلغت سرعته القصوى 35.17 كم في الساعة.