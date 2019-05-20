رياضة | ليفربول يخطط لتوجيه ضربة جديدة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لتوجيه ضربة جديدة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن دخول نادي ليفربول صراع التعاقد مع هدف فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت إذاعة بي بي سي البريطانية، إن ليفربول بدأ مفاوضاته مع ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس الهولندي من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الريدز في الموسم المقبل.

وتابعت الإذاعة أن ليفربول يواجه منافسة قوية من برشلونة وبايرن ميونخ على دي ليخت في الفترة المقبلة.

ويريد ليفربول تدعيم دفاعاته في الصيف المقبل واستغلال العلاقة القوية بين فيرجيل فان دايك مع دي ليخت من أجل خطف مدافع أياكس في الصيف.