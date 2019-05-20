خاص بالفيديو | ماذا حدث للزمالك في بركان؟

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سقط الزمالك بهدف دون رد في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية 2019-2018، التي احتضنها الملعب البلدي التابع لنادي نهضة بركان، شرق المملكة المغربية، صباح اليوم الاثنين.
الفريق البرتقالي صاحب الكرة الشاملة الجميلة، كاد يُحقق الفوز بأكثر من هدف في تلك الجولة، إلا أن ضعف تركيز مهاجمه التوجولي “لابا كودجو” في إنهاء الفرص السهلة التي أتيحت له على مدار الـ 90 دقيقة أمام مرمى الحارس الثالث للزمالك “عمر صلاح” أجل الحسم إلى الجولة الثانية في الاسكندرية.
ووقف الحظ العاثر حائلاً بين لابا كودجو ومرمى الزمالك، حيث تصدى القائم الأيمن لتسديدتين من اللاعب المطلوب في الأهلي والترجي هذا الصيف، في الدقيقتين 15 و42، فضلاً عن إهدار قلب الدفاع البوركينابي “يوسوفا دايو” هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 31.
في هذا الفيديو يوجد المزيد حول كواليس ملعب بركان..
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