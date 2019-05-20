رياضة | نجم برشلونة السابق: جوارديولا مخادع ويفتقر للكثير من الأخلاقيات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق: جوارديولا مخادع ويفتقر للكثير من الأخلاقيات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث صامويل إيتو أسطورة كرة القدم في الكاميرون، عن الفارق بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو مشيداً بالإنجاز الذي حققه المدرب البرتغالي مع بورتو وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال إيتو، في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورت: "لا يمكنني مقارنة مورينيو بـجوارديولا، أحدهما لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ والآخر فعلها مع بورتو".

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وأشار إيتو في حديثه إلى أن جوارديولا كان يتجاهله في النفق أثناء إحدى المباريات وعندما جاءت الكاميرا عليهم ذهب بيب ليسلم عليه وأنه مخادع ويفتقر للكثير من الأخلاقيات.

وكان إيتو قد حقق مسيرة كروية رائعة حيث لعب مع ريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلان وإيفرتون وحصد العديد من البطولات سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.