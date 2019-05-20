الان تتابع مدرب الهلال السعودي لا يخشى الضغوط الجماهيرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

لا يخشى المدرب الجديد لفريق الهلال السعودي، البرازيلي بريكليس تشاموسكا، من ضغوط الجماهيرية الكبيرة والآمال الموضوعة على عاتقه لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، مؤكداً أنه دائماً يرى بأن العمل تحت الضغط هو الطريق الأقرب للنجاح.

وقال شاموسكا أن فريقه يسعى لمواصلة العروض القوية والاستفاقة للسير في الطريق الصحيح، مؤكداً أن الانتصار دائماً ما يجلب انتصار.

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وأخفق الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي، الذي توج به في الموسمين الماضيين، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف النصر، الذي توج باللقب.

وأكد شاموسكا أن الفترة الماضية كانت فرصة للاستشفاء بالنسبة للاعبين، وهم الآن في حالة فنية وبدنية جيدة وجاهزين لخوض اللقاء أمام الدحيل بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح مدرب الهلال: هذه آخر مباراة في الموسم، وسنحاول أن نظهر خلالها بأفضل صورة وننهي الموسم بشخصية قوية للفريق خاصة مع العودة الجيدة في المباريات الأخيرة وتقديم مستويات جيدة.

وذكر شاموسكا أن الفريق سيدخل المباراة مع الدحيل بدون ضغوط بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة وتأهل رسمياً للأدوار الإقصائية في المسابقة، وبالتالي سيلعب اللقاء بأريحية لتقديم أداء طيباً.