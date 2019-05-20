شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ الاستعداد لرد واجب الضيافة لبعثة نهضة بركان المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتح الزمالك أبوابه لرد واجب الضيافة لفريق نهضة بركان المغربى بعد الاستقبال الرائع للأبيض فى المغرب، والحفاوة التى استقبلوا بها بعثة الفريق الأبيض منذ وصوله إلى مطار وجدة وكذلك خلال أيام إقامته سواء فى فندق الإقامة أو ملاعب التدريب على هامش لقاء الذهاب بين الفريقان الذى جمع بينهما بنهائي كأس الكونفدرالية الأمر الذى أثنى عليه جميع أفراد البعثة.

كما قرر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استقبال بعثة الفريق المغربى فور وصولهم لمطار القاهرة، كما سيتم تخصيص أتوبيس الأبيض لتحركاتهم ونقلهم بجانب حجز ملاعب التدريب وتخصيص مدرج كامل لجمهور الفريق المغربى فى مباراة العودة بين الفريقين، التى ستقام فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما أكد مرتضى منصور أنه حصل على موافقة بحضور 70 ألف مشجع خلال المباراة المرتقبة.