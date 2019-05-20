رئيس الزمالك يصرف مكافآت للاعبين.. ويستثني جروس وجهازه الفني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي الزمالك صرف مكافآت لكل لاعبي الفريق الأول رغم الخسارة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
أشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة «المحور» إلى استثناء الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس من المكافآت.
قال: «اللاعبون قدموا أداء رائعًا خلال المباراة ولا أرى تقصير منهم، المشكلة ليست في المكسب والخسارة فهو توفيق من الله».
اختتم: «سيتم صرف المكافأة لأن اللاعبين كانوا رجال في الملعب، باستثناء جروس وجهازه المعاون لأن التقصير الذي أدى لهذه النتيجة كان منهم».
الزمالك خسر أمام نهضة بركان بهدف نظيف في المغرب، قبل أن يلتقيا من جديد في لقاء العودة الذي سيقام، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب في الأسكندرية.
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