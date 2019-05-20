النشرة الرياضية..الزمالك يتلقى خسارة قاتلة من نهضة.. والكشف عن تميمة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 19 مايو.

بالفيديو.. الفرصة قائمة للأبيض.. الزمالك يتلقى خسارة قاتلة من نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

تلقى فريق الزمالك خسارة قاتلة من فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

بالفيديو.. الفرصة قائمة للأبيض.. الزمالك يتلقى خسارة قاتلة من نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

تلقى فريق الزمالك خسارة قاتلة من فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

جهاد جريشة حكما لمباراة الترجي والوداد بنهائي دوري الأبطال

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بالفيديو والصور.. الكشف عن تميمة كأس الأمم الإفريقية

كشف محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن تميمة المسابقة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

خاص.. "فيفا" يطلب من أبوريدة إيضاحًا عن حفل 2017

أرسلت لجنة التحقيقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطاب استجواب لهاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التجمع الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة في مايو 2017.

الأهلي يوضح موقف المصابين قبل مواجهة الإسماعيلي

أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة.