أمير مرتضي : ننتظر مسانده جماهيريه كبيره والنتيجة ليست سيئه

أكد أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الخسارة بهدف دون رد ، من فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة .
وأشار أمير مرتضي ، أن أداء لاعبي الفريق على مدار شوطي اللقاء ، كان جيدا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب ، مشيرا بوجود بعض الأخطاء والتي سيقوم الجهاز الفني للفريق بعلاجها ، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية ، والمقرر لهاالأحد المقبل .
وأضاف المشرف العام ، بأن مباراة الإياب ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز ، بسبب الانذار الثاني ، لكن هناك خالد بوطيب وحازم امام ، سوف يكونا جاهزين للمشاركة وكذلك حميد أحداد وأكد أمير مرتضي ، ثقته في اللاعبين وقدراتهم على التعويض في مباراة الأحد المقبل ، مشيرا بانه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية ، واللاعبين عندهم وعي كبير وتقدير للمسئولية .
وأشار المشرف العام ، أن جماهير الزمالك سوف يكون لها دورا مؤثرا في مباراة الاياب بالإسكندرية ، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفدرالية .
وأضاف أمير مرتضي ، بان نهضة بركان فريق محترم ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين ، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية ، وسنقاتل فى مباراة العودة لاسعاد الجماهير .
وكشف المشرف العام ، بان حكم اللقاء كان جيد ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء .
وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظه وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة
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