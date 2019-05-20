موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مصيرية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بعد مباراة الذهاب التي انتهت منذ قليل، بفوز الأخير بهدف دون رد، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع من الآن، على أن تقام يومالأحد المقبل، الموافق 26 من الشهر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
وحقق فريق نهضة بركان المغربي فوزًا صعبًا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الاثنين، على
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق التوجولي لابا كودجو زينفرد بصدراة هدافي البطولة حتى الآن.
ويسعى المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إلى تعويض هزيمة مباراة الذهاب من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعدما قطع الفريق مشوارًا مميزًا في البطولة.
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