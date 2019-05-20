رياضة | مدرب الزمالك: لقاء العودة "حياة أو موت" ونحتاج إلى 11 مقاتل في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك: لقاء العودة "حياة أو موت" ونحتاج إلى 11 مقاتل في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة اليوم أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال مجاهد إن الفريق قدم مباراة جيدة وخصوصاً عمر صلاح، أشكرهم كثيرا ومباراة العودة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، ليس أمامنا أي حل سوى الفوز بالمباراة والبطولة.

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وتابع: "فريق نهضة بركان قدم مباراة جيدة ونجح في الفوز في أخر دقيقة، ولكننا قادرون على التتويج باللقب خلال مباراة العودة، نطالب جماهير نادي الزمالك التواجد في ملعب برج العرب ونتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجماهير".

وأتم حديثه : "مباراة العودة تحتاج إلى ١١ مقاتل، تحتاج إلى لاعبين رجال وبإذن الله قادرين على التتويج بالكأس".