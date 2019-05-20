شكرا لقرائتكم رسمياً.. الشباب ينهي أرتباطه بالمدرب سوموديكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة- نايف محمد | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 00:33

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عن إنهاء عقد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا بالتراضي، ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع تويتر بياناً جاء فيه "اتفقت إدارة نادي الشباب مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الروماني السيد ماريوس سوموديكا على إنهاء عقد الأخير بالتراضي وذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم".



وقدمت إدارة الشباب الشكر والتقدير لسوموديكا على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته وقدمت إدارة الشباب الشكر والتقدير لسوموديكا على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة. وأنهى الشباب مسيرته في دوري المحترفين السعودي محتلاً المركز الخامس برصيد 54 نقطة.



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