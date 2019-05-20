شكرا لقرائتكم صدمة للزملكاوية.. عمر السعيد يغيب عن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب عمر السعيد مهاجم الزمالك عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بسبب حصوله على إنذار فى مباراة الذهاب المقامة حاليا.

ويسيطر التعادل السلبى على مواجهة الزمالك ضد نهضة بركان المقامة بينهما حاليا على الملعب البلدى ضمن منافسات ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

ومن اللاعبين المهددين بالإيقاف أيضا في حال حصولهم على بطاقة صفراء، أمام نهضة بركان محمود علاء، وحمدي النقاز، طارق حامد، ويوسف أوباما، إبراهيم حسن، وأخيرا محمود عبد المنعم كهربا.