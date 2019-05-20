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برشلونة يتعادل مع إيبار في ختام الدوري الإسباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ختتم برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالتعادل 2 - 2 مع مضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حسم تتويجه باللقب قبل نهاية البطولة بثلاث مراحل، إلى 87 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين أنهى إيبار المسابقة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.

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وبادر ماركو كوكورييا بالتسجيل لمصلحة إيبار في الدقيقة 20، قبل أن يرد برشلونة بهدفين حملا توقيع الساحر الأرجنتيني ليونيل في الدقيقتين 31 و32، ليتوج هدافا للمسابقة في الموسم الحالي عن جدارة واستحقاق.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 36 هدفا، متفوقا بفارق 15 هدفا أمام أقرب ملاحقيه الأوروغواياني لويس سواريز، زميله في برشلونة، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم . وأدرك إيبار التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق بابلو دي بلاسيس.

وتعد المباراة بروفة لبرشلونة قبل لقائه المنتظر مع بلنسية في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو الجاري، حيث يطمح الفريق الكتالوني للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) للموسم الثاني على التوالي، ليعوض جماهيره نسبيا عن إخفاقه في التتويج بلقب هذا الموسم.

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